Zor koşullar altında hayata tutunmaya çalışan ailenin yaşadığı durum, Bir Tebessüm sosyal medya platformu aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Platform yöneticisi, öğretmen Abdulkadir Özdemir'in yaptığı paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Başlayan Dayanışma Büyüdü

Küçük bir çocuğun masum isteğini konu alan paylaşım, çok sayıda hayırseverin dikkatini çekti. Yapılan çağrının ardından duyarlı vatandaşlar harekete geçerek, ailenin başta bisiklet olmak üzere temel ihtiyaçlarını kısa sürede temin etti.

Ailenin yaşadığı zorlukların yalnızca son depremle sınırlı olmadığı öğrenildi. Van'da meydana gelen deprem sonrası Adıyaman'a göç eden aile, burada da büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Evleri yıkılan aile, uzun süredir konteynerde yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz yıl baba acısı yaşayan aile, tüm bu olumsuzluklara rağmen çocuklarıyla birlikte hayata tutunma mücadelesini sürdürüyor.

Tebessüm Eden Yüzler Umut Oldu

Hayırseverlerin konteynerde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, çocukların yüzlerindeki mutluluk dikkat çekti. Küçük çocuğun bisikletine kavuştuğu anlar hem aileyi hem de destek veren gönüllüleri duygulandırdı.

Çocukların gözlerindeki sevinç, yapılan yardımların ne denli yerinde ve anlamlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

'Küçük Dokunuşlar Büyük Umutlara Dönüşüyor'

Bu örnek dayanışma, zor zamanlarda yapılan küçük yardımların dahi büyük umutlara dönüşebileceğini gösterdi. Duyarlılık gösteren vatandaşlar, özellikle afet bölgelerinde yaşayan çocukların yalnız olmadığını hissettirmek adına bu tür desteklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PERRE