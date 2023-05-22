Yunanistan’da 21 Mayıs 2023 Milletvekili seçim sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Başbakan Mitsotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi yarışı açık ara önde götürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Komşu ülke Yunanistan genelindeki seçimlerde Başbakan Mitsotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi yarışı açık ara önde götürüyor.
Ülke genelinde partilerin aldığı oylar aşağıdaki şöyle:
Açılan sandık: % 85,35
YDP: % 40,80 (145 Milletvekili)
SİRİZA: % 20,06 (71 Milletvekili)
PASOK: % 11,65 (42 Milletvekili)
KKE: % 7,16 (26 Milletvekili)
Yunan Çözümü: % 4,47 (16 Milletvekili)
Diğer Partiler: 15,86