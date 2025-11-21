Komisyonun kararı, siyasi partilerin farklı açıklamalarıyla ülke gündeminin bir numaralı konusu haline geldi.

İmralı'ya Gidiş Kararı Oy Çokluğuyla Alındı

Terörsüz Türkiye Komisyonu, saat 14.15'te başlayan kapalı oturumda İmralı'ya gidilmesini oyladı. Toplantıda alınan karar gereği, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin İmralı'ya göndereceği üyeleri yarın sabaha kadar TBMM Başkanlığı'na bildirmeleri gerekiyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kararın ardından yaptığı açıklamada, 'İmralı'ya gidişi oyladık, kabul edildi. Ülkemize ve barışımıza katkısı olmasını diliyoruz' dedi.

Kimler Gidiyor? Kimler Katılmıyor?

MHP ve DEM Parti Temsilci Gönderecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, parti adına heyete bizzat katılacağını duyurdu.

DEM Parti, heyette Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer alacağını açıkladı.

CHP ve Demokrat Parti Heyete Katılmıyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, temsilci göndermeyeceklerini belirterek,

'Sürecin beş vekil ile gizli yürütülmesini doğru bulmuyoruz. Meclis çatısı altında şeffaf bir süreç olmalı.' dedi.

Demokrat Parti, karar alınması halinde komisyondan çekileceğini daha önce açıklamıştı.

Oylama Dağılımı

AK Parti - MHP - DEM Parti: 30 Evet

EMEP - TİP: 2 Evet

DP - DSP - HÜDA PAR: 3 Hayır

Yeni Yol Partisi: 2 Çekimser

CHP ve YRP: 12 Oy kullanmadı

Katılmayanlar: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Yeniyol'dan Mehmet Emin Ekmen

DEM Parti: 'Yeni Bir Dönemin Kapısı Aralanıyor'

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, kararı 'tarihsel bir adım' olarak değerlendirdi:

'İmralı ziyareti, Türkiye'nin demokratik olgunluğunun ve barış iradesinin en somut ifadesidir.'

'Bu adım, Kürt meselesinde çözüm için eşsiz bir fırsat sunacak.'

'Sayın Öcalan ile yapılacak görüşmeler sürecin ilerlemesinde belirleyici olacaktır.'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz.'

MHP Lideri Bahçeli: 'Silivri'ye Gidiliyorsa İmralı'ya Da Gidilir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eleştirilere karşı şu açıklamayı yaptı:

'Geçmişte Öcalan'a teröristbaşı, elebaşı dedik; bugün terörün tamamen bitirilmesi aşamasındayız.'

'Örgüt üzerindeki etkisini biliyoruz, bu nedenle 'kurucu önder' ifadesini kullanıyorum.'

'Silivri de Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındadır, İmralı da. Silivri'ye gidiliyorsa İmralı'ya da gidilir.'

Bahçeli'nin sözleri siyasette büyük yankı uyandırdı.

Türk Ocakları: 'Terörist Başının Ayağına Gidilemez'

Türk Ocakları Genel Merkezi ise karara sert tepki gösterdi:

'Terörsüz Türkiye, terör örgütü elebaşının ayağına gidilerek inşa edilemez.'

'Komisyon üyelerinin terörist başından görüş alacağı algısı vahimdir.'

'Bu adımın sorumluları tarih ve millet karşısında vebal altında kalacaktır.'

Siyasi Tartışma Derinleşiyor

Komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin kararı hem destek hem de tepki açıklamalarıyla ülke siyasetine damgasını vurdu. Ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği ise partilerin isim bildiriminden sonra netleşecek. Süreç hem güvenlik politikaları hem de toplumsal barış tartışmalarını yeniden gündeme taşımış durumda.

Kaynak : PERRE