Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzuntepe köyünde meydana geldi.

Uzuntepe köyünde 1 klima dış ünitesi, 1 klima iç ünitesiyle 1 klima iç ve dış ünitesi çalındığı bilgisi alan İl Jandarma Komutanlığı ve Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekiplerince ortak çalışmada şüphelilerin H.T., B.D ve M.K., olduğu tespit edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla H.T., Samsat ilçesinde, M.K. ve B.D. ise Adıyaman merkezde bulunan adreslerinde gözaltına alındı. Çaldıkları klimalarla gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarma ekipleri tarafından çalınan klimalar sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulamaların ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

