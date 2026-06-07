Gaziantep'te küçük kızını sokak ortasında darbedip motosikletle sürüklediği görüntülerle gündeme gelen babanın çeşitli suçlardan 12 kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin uyuşturucu madde etkisi altında bulunduğu dönemlerde ailesine şiddet uyguladığı da öğrenildi.

Olay, 6 Haziran 2026 tarihinde Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. isimli şahıs, kullandığı motosikletle yanına yaklaştığı küçük kızı Y.K.'ye sokak ortasında tokat atarak defalarca darbetti. Daha sonra motosikletini hareket ettiren şahıs, saçından tuttuğu kızını bir süre peşinden sürükledi. Yaşananlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, baba M.K'yı gözaltına aldı.

Uyuşturucu etkisi altında ailesine şiddet uyguluyormuş

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, darbedilen çocuğun 21 Mayıs 2019 doğumlu Y.K. olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun dirsek ve sırt bölgelerinde darp izleri tespit edildi. Çocuğun annesi S.K. ifadesinde, eşi M.K.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, madde etkisi altında bulunduğu dönemlerde hem kendisine hem de çocuklarına şiddet uyguladığını söyledi. Öte yandan, olayın ardından gözetim altına alınan çocuk savcısının talimatıyla annesine teslim edildiği öğrenildi.

Çocuğunu darp eden babanın 12 suç kaydı bulundu

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, 34 yaşındaki M.K.'nin çeşitli suçlardan toplam 12 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.