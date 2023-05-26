Kızılin bölgesinde bulunan kurumların personellerinin birbirleri ile kaynaşması amacıyla bu yıl ilk olarak düzenlenen Kızılin bölgesi voleybol turnuvasına Kızılin ÇPAL, Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu, Sayören Ortaokulu ve Ören Jandarma Karakolu katıldı.

Turnuva Besni kaymakamlığının oluru Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Besni Gençlik ve Spor ilçe müdürlüğünün katkıları ile gerçekleşen turnuvada eleme usulü yapılan eşleştirmelerde Ören Karakolu turnuva birincisi, Kızılin ÇPAL turnuva ikincisi, Sayören Ortaokulu turnuva üçüncüsü oldu.

Turnuva bitiminde ödül töreni yaşanan büyük felaketin ardından hem öğrenciler için hemde öğretmenler için moral oldu. Turnuvayı üçüncü olarak bitiren Sayören Ortaokuluna kupasını Kızılin Köyü Muhtarı Mustafa Gürel, ikinci olarak turnuvayı bitiren Kızılin ÇPAL'ye kupasını Besni Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Orhan, turnuvayı birinci olarak bitiren Sayören Karakolunun kupasını Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel taktim ettiler.

Ödül törenine katılan Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Neşet Taner, Ali Koca ve Adil Kahya'da turnuvayı birinci olarak bitiren oyunculara madalyalarını taktim ettiler.

Ödül töreninin ardından turnuvaya katılanlara yemek ikramında bulunuldu.



Kaynak : PHA