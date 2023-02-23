Deprem bölgesindeki illerde görev yapan Kızılay personeli de afeti bizzat yaşadı.

10 ilde görev yapan 2 bin 300 Kızılaycı “afetzede” durumuna düşerken, çok büyük bir bölümü, enkazın altından çıktıktan sonra diğer insanlara yardıma koştu.

Afetzede Kızılaycılar, kendi istekleriyle deprem bölgesinde görev yapmayı sürdürüyor.

Kızılay büyük deprem felaketinde 9 personelini ve 9 gönüllüsünü kaybederken, 1 Kızılaycı'nın ise halen göçük altında bulunduğu kaydedildi.

Bu arada göçükten yaralı olarak çıkartılan bir Kızılaycı ise kayıp. 3 Kızılaycıdan da haber alınamazken, Kızılaycılar 1. Derece akrabalarından da 67 kişiyi kaybettiler.

Yaralanan 16 Kızılaycının tedavisine ise çeşitli hastanelerde devam ediliyor.