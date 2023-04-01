GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan saldırıyı kınadı.

'İngiltere'de Kıbrıs' konulu konferansa katılmak üzere gittiği Londra'da Yunan ve Rum bayrakları taşıyan bir gurubun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın içerisinde bulunduğu araca saldıran fanatik Rum ve Yunanlıları güvenlik güçleri olay yerinden uzaklaştırdı.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz yaptığı açıklamada olayın son derece çirkin ve utanç verici olduğuna dikkat çekerek, "Rum ve Yunanlılar Kıbrıs'ta artık iki devletli bir yapı olduğunu ve Türklerinde kendi topraklarında özgür bir devlete sahip olduğunu öyle veya böyle kabullenmek ve hazmetmek zorundalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk devletler teşkilatının gözlemci üyesi olan 300 milyonluk Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Saldırı sadece Ersin Tatar'a yönelik değil 300milyon Türk dünyasına yönelik bir tutum ve davranış olarak görüyor şiddetle kınıyoruz"dedi.



Kaynak : PHA