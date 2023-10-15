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Bükreş’te Romanya gazeteciler federasyonu merkezinde gerçekleşen ziyarette Gap Gazeteciler Birliği Genel Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Türk, Romanya-Türkiye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay ve yönetim kurulu üyesi Alişan Düzgün’de hazır bulundular.

Stancu: Deprem felaketine çok üzüldük

Romanya Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sorin Stancu 6 Şubat depreminde Türk kardeşlerinin yaşadığı acıları derinden hissettiklerini söyledi.

Stancu,"Değerli dostum meslektaşım GAP gazeteciler birliği genel başkanı Zeynel Abidin Kıymaz depremin büyük yıkım yaptığı Adıyaman’da ikamet ediyordu. Hemen kendilerine ulaştım sağ olduğunu öğrenince sevindim. 1999 yılında Türkiye’de meydana gelen Gölcük depreminde de ben gazeteci olarak görev yaptım. Deprem felaketinin ne büyük bir felaket olduğunu bilen biriyim.

Romanya’dan Türkiye’deki deprem bölgesine hükümetimiz arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra battaniye, çadır, giyim ve gıda maddeleri ilk etapta gönderildi. Burada Romanya-Türkiye ticaret ve sanayi odası başkanlığı Tamer Atalay önderliğinde yardım kampanyası yaptılar, diğer başka kuruluşlarda yardım kampanyaları düzenlediler. Romanya halkı Türkiye’deki kardeşleri için üzüldüler, acılarını Türk dostlarıyla, Türk kuruluşlarıyla paylaştılar. Kıymaz başkanla dostluğumuzda iki ülke arasındaki medya basın sektöründe iş birliklerini artıracaktır. GAP gazeteciler birliği heyetini Romanya’da görmek ve ağırlamaktan onur duydum ülkemize hoş geldiniz’ dedi.

Kıymaz: Karşılıklı iş birliği artacak

Ziyarette gösterilen yakın ilgiden dolayı mutlu olduğuna dikkat çeken GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ise şunları söyledi:

"Türkiye’nin balkanlarda ve Avrupa’da önemli dostlarından biri de Roma’yadır. SSCB dağıldıktan sonra demokratik hayata geçiş sürecinde Romanya Cumhuriyetini dünyada ilk tanıyan ülke TÜRKİYEDİR.

Bu coğrafyada Romanya ile kader birliği yapıyoruz, 1977 yılında Romanya’daki büyük depremde ilk yardıma yetişen Türkiye olmuştur. 1999 Gölcük depreminde de Romanya yardıma koşmuştur. 6 Şubat depreminde Romanya’dan gelen arama kurtarma ekipleri ve yardım için gelen araçları görünce çok duygulandım. Burada yapılan yardım kampanyalarını da öğrenince Romanya’yı ve Romen dostlarımı daha da çok sevdim.

Değerli dostum Romanya Gazeteciler federasyon başkanı Sorin Stancu ile iş birliğiyle Türk-Romen gazeteciler için projeler hazırlayacağız. Karşılıklı iş birliği ve yardımlaşmayı üst düzeye çıkaracağız"



Kaynak : PHA