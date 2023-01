"Gazete çıkarmak çorap fabrikası işletmeye benzemez" denildiğinin altını çizen Kıymaz,"Basın sektörü Osmanlı döneminden beri, yaşanan döneme göre sıkıntılarının boyutları değişiklik arz etmiştir.

Cumhuriyetle beraber bazı kazanımlar elde edilse de her zaman meslektaşlarımızın sorunları olmuştur. Bunların çözümü noktasında meslek kuruluşları olarak önemli çalışmalara imza attığımız oluyor. 1962 yılında 212 sayılı Basın ilan kurumunun düzenlenmesi ve çalışan gazetecilerin haklarını düzenleyen haklardan patronlar rahatsız oldu diye, basın emekçileri basın gazetesi adıyla gazete çıkardılar patronlara boyun eğmediler ve dik bir duruş sergilediler. O gün basın emekçilerinin çıkardığı basın gazetesinde şunları yazıp altını çizmişlerdi "Temel hak ve hürriyetlerimizin gerçekten kısıtlandığı, yalnız basının değil bütün memleketin gerçekten eşi görülmemiş bir tehlikenin içine sokulduğu günlerde bile, gazetelerini kapatmayan ve protesto yoluna gitmeyen gazete sahiplerinin, şimdi bir Basın ilan kurumu için yaptıkları bu hareket, basın tarihimizde herhalde şerefli bir yer kaplamayacaktır. Gazete çıkarmak çorap fabrikası işletmeye benzemez. Basın bir kamu hizmetidir" denilerek altı çizilen olay aslında, meslek büyüklerimizin bizlere işaret ettiği güç karşısında hakkı tutup kaldırmaktır."dedi.

1962 yılında basın gazetesine imza atanlar gibi ekmeği kaybetmeyi göze alınması gerektiğini ifade eden Kıymaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu günde belki benzer sorunlar vardır olacaktır da, burada hepimize düşen basın emekçilerinin basın ilkelerine aykırı davrananları patronları dahi olsa uyarmak olmalıdır. Basın emekçileri sektöre hayat veren kurumlarda çalışanlar, mesleğin onurunu yükseltmek hususunda her zaman ilkeli davranmışlardır, davranmaya da devam etmektedirler. Basın emekçilerinden ricam, tıpkı 1962 yılında basın gazetesine imza atanlar gibi ekmeği kaybetmeyi göze almalı, şereflerini koruma yolunda her zaman olduğu gibi kararlı durmalıdırlar. Türk demokrasisinin en büyük sigortalarından biri olan BASIN camiası içerisinde çalışan üreten, saygı değer emekçi meslektaşlarım için temennim basın özgürlüğünün alabildiğince kullanıldığı bir Türkiye’de nice 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlamalarıdır. Bu dilek ve temennilerle çalışan emekçi meslektaşlarımın, basın camiasının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık huzur ve esenlikler dilerim."