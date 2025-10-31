Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz kullanımı artarken, artan faturalar vatandaşları endişelendiriyor. Uzmanlar, küçük önlemlerle doğalgaz tüketimini azaltmanın mümkün olduğunu belirtiyor. İşte uzmanların önerdiği, doğalgaz kullanımında hem çevreyi hem bütçeyi koruyan yedi pratik yöntem:

1. Kombiyi kapatmayın, düşük sıcaklıkta çalıştırın

Evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak, yeniden ısıtma sırasında harcanacak yüksek enerjiyi önleyerek tasarruf sağlıyor.

2. Kombi bakımını ihmal etmeyin

Her kış öncesinde yapılacak periyodik kombi bakımı, cihazın verimini artırıyor ve ömrünü uzatıyor. Düzenli bakım yapılan kombilerde enerji kaybı minimum seviyeye düşüyor.

3. Termostatı 1 derece düşürmek faturayı azaltıyor

Termostat ayarını yalnızca 1 derece düşürmek, doğalgaz faturasını yüzde 7'ye kadar azaltabiliyor. Uzmanlar, ideal oda sıcaklığının 20-22 derece aralığında tutulmasını öneriyor.

4. Radyatörlerin önünü kapatmayın

Perde, koltuk veya mobilya gibi eşyalar radyatörlerin önünü kapattığında ısının eşit dağılmasını engelliyor. Radyatörlerin önünü açık tutmak, evin daha hızlı ve verimli ısınmasını sağlıyor.

5. Termostatik vana kullanın

Radyatörlerde kullanılan termostatik vana, ayarlanan sıcaklık seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu sağlıyor. Bu basit önlem, yüzde 15'e varan tasarruf getirebiliyor.

6. Oda termostatı ile ısıyı dengede tutun

Farklı odalarda istenilen sıcaklığı koruyan oda termostatı, kombinin yalnızca gerektiğinde çalışmasını sağlayarak fazla enerji tüketiminin önüne geçiyor. Bu yöntemle doğalgaz faturasında yüzde 15'e kadar tasarruf mümkün.

7. Isı kaybını önlemek için yalıtım yaptırın

Çatı, duvar ve pencere yalıtımı ısı kaybını en aza indiriyor. Pencerelerde çift cam kullanımı da önemli bir avantaj sağlıyor. Uzmanlar, iyi bir yalıtımla ısınma giderlerinin yüzde 30'a kadar azaltılabileceğini belirtiyor.

Eylül ayı piyasa verilerine göre doğalgaz, mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre 6 kat, ısınmada ithal kömüre göre 4 kat ve elektriğe göre 2,5 kat daha ekonomik bir yakıt olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PERRE