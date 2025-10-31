Başsavcılık, Özel'in mitingdeki açıklamasını değerlendirdi ve söz konusu iddianın araştırılması için resen soruşturma kararı aldığı bildirildi.

Özel'in iddiası ve konuşması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutukluluğunun birinci yılı dolayısıyla Esenyurt'ta düzenlenen mitingde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanının daha önce açıkladığı bahis skandalına atıfta bulunarak dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Özel, konuşmasında şunları söyledi:

'571 hakem var Türkiye'de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Yani bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık ve maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371'i bahisçi çıkmış. 152'si aktif olarak bahis oynamış. İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem. Aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan birisi 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş. Yöneten adam bunları üstüne almıyor, 'Devletimiz ne yapsın, yargımız üstüne düşeni yapmasın mı? Bunların üstüne gidiyor' diyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye'yi başlatacak.'

Başsavcılığın soruşturmayı hangi birim veya savcılık bünyesinde yürütüleceğine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Soruşturma kapsamında iddianın kaynağı, somut deliller ve bahis iddiasına ilişkin tarafların ifadelerinin araştırılacağı kaydedildi.

Kaynak : PERRE