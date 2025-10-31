Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Doğa Yürüyüşü etkinliği, bu yıl Adıyaman'ın Çelikhan Çat Barajı ve Yüzen Adalar güzergâhında gerçekleştirilecek. Etkinlikte, öğretmenler ve Maarif ailesinin üyeleri doğayla iç içe keyifli bir gün geçirecek.

Programın Detayları Belli Oldu

Etkinlik, 2 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak. Katılımcılar saat 09.45'te Çelikhan Kaymakamlığı önünde buluşacak. Yürüyüş 10.30'da başlayacak, ardından kahvaltı ikramı ve vedalaşma ile etkinlik sona erecek.

'Doğanın Huzurunu Birlikte Paylaşalım'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Etkinliğin amacının öğretmenlerin motivasyonunu artırmak ve doğayla iç içe bir ortamda birlik ruhunu güçlendirmek olduğunu ifade etti. 'Doğanın huzurunu birlikte paylaşmak için tüm öğretmenlerimizi bekliyoruz' denildi.

Kaynak : PERRE