Hastanede tedavisi sürüyor

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanelerinden 77 yaşındaki Muazzez Abacı, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan tıbbi müdahalenin ardından kalbine stent takılan sanatçının durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Abacı'nın tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği, doktorların sanatçıyı gözlem altında tuttuğu belirtildi.

Seda Akay duyurdu: 'Tedavisi normal odada sürüyor'

Söz yazarı Seda Akay, sanatçının sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Akay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Canım Abacıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takılmış ve hastanede tedavi altına alınmıştır. Abacı ile telefon görüşmemiz sonrasında sevenlerine duyurmamı istedi. Şükür tedavisi normal odada sürdürülüyor. Ben ara ara buradan sağlık haberlerini vereceğim. Şifa diliyorum.'

Muazzez Abacı kimdir?

Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden Muazzez Abacı, 7 Kasım 1947 tarihinde Ankara'da doğdu. Müzik kariyerine 1970'li yıllarda sahneye çıkarak başlayan Abacı, kısa sürede Türkiye'nin en tanınan sanatçılarından biri haline geldi.

Kariyeri boyunca çok sayıda albüme imza atan sanatçı, 'Ümit Töreni', 'Kimseye Etmem Şikayet', 'Sensiz Saadet Neymiş' ve 'Vurgun' gibi unutulmaz eserleriyle hafızalara kazındı.

Türk sanat müziğine özgün yorumuyla damga vuran Abacı, aynı zamanda devlet sanatçısı unvanına sahip isimler arasında yer alıyor.

