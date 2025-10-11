Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmalar neticesinde kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla aranan suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın yeri tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda:

'CHROOKE' adlı suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen, 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından kırmızı bültenle aranan Abdullah Alp Üstün,

Aynı örgüt içinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan, 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından kırmızı difüzyon (acil yakalama mesajı) ile aranan Hasan Lala, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandı.

Her iki şüpheli, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı desteğiyle bu sabaha karşı Türkiye'ye getirildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün'le, Kırmızı Difüzyon Mesajıyla aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM İnterpol-Europol, Narkotik ve İstihbarat Başkanlıklarımız ile BAE güvenlik birimleri ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ortak operasyonudur.

Emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum. Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.'

Kaynak : PERRE