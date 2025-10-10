Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, il genelindeki okul ziyaretleri kapsamında Kahta TP Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarete Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli de katıldı. Ziyaretine sınıf gezileriyle başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, ders etkinliklerine katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin derslere yönelik motivasyonlarını, hedeflerini ve önerilerini dinleyen İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu. Okul bahçesinde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim dersine de misafir olan İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, öğrencilerin dersine katılarak manevi eğitimin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı.

Programın sonunda öğretmenler odasında idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Tosun, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve öğrencilerin akademik başarısının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

