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Adıyaman Havalimanı'nda Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) öncülüğünde gerçekleştirilen uçak kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikata, Havalimanı Müdürlüğü ARFF ekibi ve personelleri, UMKE, AFAD, 112, JAK, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı.

Acil Durum planı kapsamında 2 yılda bir düzenlenen ve olası uçak kaza kırımında müdahale tekniklerini ve koordinasyonun ne şekilde olması gerektiği konusu ve acil durum enformasyon ağının tatbik edilmesi amacıyla senaryo gereği kırıma uğrayarak alev alan uçaktaki yolcuların kurtarılması gerçeği aratmayan tatbikat düzenlendi.

İnmek üzere olan bir yolcu uçağı senaryo gereği pist alanı yakınlarına düşmesiyle ateş topuna dönerken uçağın bulunduğu kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk etti. Kaza yerine sevk edilen ekipler tarafından müdahale edilirken, bazı itfaiye erleri ise yolcu konumunda olan yaralıları sedyeler ile çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan yaralılar daha sonra hastanelere sevk edildiği tatbikat 1 saat sürdü.



Kaynak : PHA