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Ergen, samimiyeti, enerjisi ve sahne şovuyla festival, katılımcılardan tam not aldı.

Sahne performansına sürpriz bir Roman dansı yarışması da ekleyen Gülben Ergen, izleyicileri sahneye davet ederek renkli ve eğlenceli anlara imza attı.

Festivale özel olarak Gülşah Saraçoğlu tasarımı kiraz desenli elbisesiyle sahneye çıkan Ergen, dillerden düşmeyen hit şarkılarını on binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Konser alanını hınca hınç dolduran kalabalığın enerjisiyle sahneden inerek seyircilerle buluşan sanatçı, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

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