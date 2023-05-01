CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak mitingi sonrasında Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilere teşekkür ziyaretinde bulundu.ZONGULDAK (İGFA) - CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu miting sonrasında Karaman Beldesinde otobüsün önünü kesen vatandaşların davetini kabul ederek çay içti.

Ziyaretle ilgili sosyal medya sayfasından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Depremlerde yüzlerce hayatı kurtaran kahraman madencilerimize üstün çabalarından ötürü teşekkür etmek için onlarla 1 Mayıs’ta Zonguldak'ta buluştum. Yerin derinliklerinden gelip depremde halka can damarları açtılar. Bu ülkeye madencilerimiz için de baharı getireceğim" ifadelerini kullandı.