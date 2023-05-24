Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, mitinglerinde kullandığı "montaj video" ile ilgili açıklamaları nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtıklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açtıklarını açıkladı.

Çelik, paylaşımında, "Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş 'Mertçe Mücadele' etik değerinden bihaber olan, Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan, Montajcı başından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık!" ifadelerini kullandı.

Çelik, dava sonucunda 1 milyon liralık tazminatın şehitlerin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılacağını duyurdu.