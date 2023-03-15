CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve Gelecek Partisi genel başkanlarıyla sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da inceleme sonrasında açıklama yaptığı.

Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa'da kimse kendini yalnız hissetmesin. Biz buraya sadece Millet ittifakının genel başkanları olarak değil, Mayıs ayında kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak da geldik" dedi.

"Sorunları biliyoruz, ağır sorunların faturalarını sade vatandaş ödüyor bunu da biliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "İnsanlar hayatlarını kaybetti bunu da biliyoruz. Şikayetler var onları da dinliyoruz. Bir ülke iyi yönetilirse afetlere dirençli kentler oluşturulur. Bunları yaratmadığınız zaman siz bu ülkeyi neden, nasıl yönetiyorsunuz? Alt geçit yapmışlar. Bir pompayı getirmek için, suyu boşaltmak için saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Kimse kendini umutsuz hissetmesin. Yeni bir anlayışları bunları çözeceğiz. Kim görevini yapıyorsa başımız üstüne, kim görevini yapmayıp da ölümlere yol açan olaylara ortam hazırlıyorsa ona da güle güle demek zorundayız. Hepimiz gelişmelerin farkındayız. Allah nasip ederse bütün bu sorunları bir araya gelip çözeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Medyascope'un aktardığına göre vatandaşlar, "Burası siyaset yapma yeri değil, acımız var" diyerek 3 lidere de tepki gösterdiği ve yuhalandığı iddia edildi.