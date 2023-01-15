Geçtiğimiz günlerde Cinsiyet Eşitlikçi Ödül Törenlerinde Kadın Kooperatifi ve Kız öğrencilere burs projesiyle "Fırsat Eşitliği ve Eğitim Alanında sunulan en iyi uygulama" kategorisinde mansiyon ödülüne layık görülen Kesmetepe Belediyesi aldığı ödül aldı.

Kesmetepe Ortaokulu bünyesinde kurulan kız Futsal takımı çalışmalarına başlarken Belediye Başkanı Ali Yılmaz da öğrencilere destek sözü verdi.

Kendisinin de beden eğitimi öğretmeni olması dolayısıyla sporculara eğitmenlik de yapan Başkan Yılmaz, sporcuların ihtiyaç duydukları spor malzemelerini de belediye olarak karşılayacaklarını duyurdu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yılmaz,"Biz belediyeyi devraldıktan sonra Kesmetepe Belediye Spor diye bir takım kurduk. Amacımız bir kız voleybol takımı çıkartmaktı. Ama araya pandemi girince kurduğumuz takım bir yere varamadı. Şimdi ise ortaokulumuz bünyesinde bir futsal takımı kuruldu. Bizde belediye olarak bu öğrencilerimize bizim belediye takımımız gibi destekleyeceğiz. Bunun yanında ayrıca kız çocukları için açılan kurslara belediye başkanı olarak iştirak ederek eğitmenlik yapıyorum. Çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirmesi hem de topluma adapte olmaları açısından bu tür kurslar çok önemli. Destek veriyoruz bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

