TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlık bütçelerinin görüşmeleri devam ederken, KESK “Emekten yana, demokratik halk bütçesi istiyoruz” sloganıyla Adıyaman'da bir basın açıklaması düzenledi. Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen KESK Adıyaman Şubeler Platformu üyeleri, “Sermayeye değil, emekçiye bütçe”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” mesajı verdi.

“Bütçe Hakkımızı İstiyoruz”

Açıklamayı yapan KESK Adıyaman Başkanı Zeynel Polat, her geçen gün daha da yoksullaşıp güvencesiz hale getirildiklerini belirterek “Takvimler bugün 15 Kasım 2023’ü gösteriyor. Kamu emekçileri maaşlarını aldılar ama ellerinde ne kaldı? Yoksa krediye, kredi kartına, ev kirasına, gıda harcamalarına, faize derken buharlaşıp gitmedi mi? Maaşımızın önemli bir kısmı ek ödemeler, ek ders ücreti, yan ödemeler ve bir de 8 bin 77 TL. seyyanen zam gibi emekliliğe yansımayan kayıt dışı rakamlardan oluşuyor, Bu haliyle 3 bin 600 ek gösterge ile verilenler fazlasıyla geri alınmış olmuyor mu? Bizler öncelikle insanca yaşanabilecek bir temel ücret istiyoruz! Bizler bütçenin yüzde 75’ini vergileriyle oluşturan emekçiler olarak bütçeye tarafız, bütçe hakkımızı istiyoruz” diye konuştu.

2024 bütçesi tartışılırken ülkenin içerisinde bulunduğu işsizlik tablosuna dikkati çeken Polat, işsizlerin sayısının 9 milyona ulaştığını, her 5 gençten biri ve her 3 kadından da birinin işsiz olduğunu belirtti. Polat, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Hepimizle Dalga Geçiyorlar”

“Tüm dünyada gıda enflasyonu düşerken bizde artmaya devam ediyor. OECD ortalaması yüzde 8 iken biz yüzde 72 ile bunun tam 9 katı gıda enflasyonu yaşıyoruz. Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek hayat pahalılığı TÜİK enflasyonunu katlıyor. Dört kişilik bir aile üç öğün kişi başına bir çay bir simit tüketse bile aylık 7 bin 200 TL ediyor. Açlık sınırı 16 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 49 bin TL’ye dayandı. 85 milyonluk nüfusun 51 milyonu açlık sınırı, 32 milyonu ise yoksulluk sınırı altında bir yaşam savaşı veriyor. Çünkü ülkede emeklilerin yarısı en düşük aylık olan 7 bin 500 TL’ye, çalışanların yarısı ise 11 bin 402 TL’lik asgari ücrete mahkûm edilmiş durumda. 4 kişilik bir ailede tüm fertler asgari ücretle çalışsa bile yoksulluk sınırına ulaşamıyor. Ortalama kamu emekçisi maaşı ise “ilave seyyanen ödenek” oyununa rağmen ancak yoksulluk sınırının yarısına ulaşıyor. En düşük ev kirası bile asgari ücreti aşıyor. Dolayısıyla aldığımız ücretle-maaşla ayın sonunu getiremiyoruz. En temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için borçlanıyoruz. Bu yüzden halkın kredi kartı borçları geçen yıla göre iki buçuk kat arttı. Bugün her 100 kişiden 12'si borcunu ödeyemediği için yasal takipte. Tüm bunlar ortadayken iktidar hala “İşçiyi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik. Yeni bir ekonomik modele geçtik. 2023 için vaat ettiğimiz hedeflere 30 yıl sonra ulaşacağız” diyerek hepimizle dalga geçiyorlar.”

Polat, taleplerini de şöyle açıkladı:

“Öncelikle bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını istiyoruz. Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz. Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını istiyoruz. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini istiyoruz. Başta depremzedeler ve öğrenciler olmak üzere tüm dar gelirlilere kamusal, güvenli ve sağlıklı barınma olanaklarının sağlanmasını istiyoruz. Eğitimin her kademesindeki çocuklarımız için 1 öğün ücretsiz, sağlıklı yemek istiyoruz. Emeğe kölelik dayatan politika ve uygulamalara son verilmesini istiyoruz. 8 bin 77 TL seyyanen zam dahil tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtıldığı insanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzerinde bir temel ücret istiyoruz. Bütçeden engellilere yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için ayrılan payın arttırılmasını, kamuda engelli istihdamının arttırılmasını istiyoruz. Yoksulluğu önleyici, dar gelirlileri koruyucu tedbirlerin hayata geçirilmesi için Temel Gelir Güvencesi istiyoruz. Yüzde 1’in çıkarı için yüzde 99’u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz”

KESK’ten 2 aralık'ta Diyarbakır ve İstanbul Mitingi

İstanbul ve Diyarbakır’da 2 Aralık Cumartesi günü bölge mitingi yapacaklarını belirten Polat, “Yıllardır yoksulluk, işsizlik ve yağma düzenin çarkları arasında öğütülen tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, gençleri, kadınları, bütün ezilenleri, emek ve demokrasi güçlerini halktan, emekten yana bir bütçe için omuz omuza vermeye mücadeleyi birlikte büyütmeye çağırıyoruz” dedi.



Kaynak : PHA