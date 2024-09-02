Aydın, "OHAL döneminde yaşanan baskı ve zulüm, bugün de devam ediyor" dedi.

"8 Yılda Hiçbir Şey Değişmedi"

Aydın, açıklamasında 8 yıl önce, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nün hemen ertesinde yayımlanan ve 50 binden fazla kamu emekçisinin görevinden ihraç edildiği 672 sayılı KHK'yi hatırlatarak, "Bu KHK ile 222 KESK üyesi de ihraç edildi. Bu karar, barıştan, demokrasiden, özgürlükten yana taleplerin yükseldiği bir günde adeta bir intikam olarak alınmıştır" dedi.

"OHAL Rejimi, Kalıcı Bir Hale Getirilmek İstendi"

OHAL'in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edildiğini belirten Aydın, "OHAL'in amacı, ülkede demokrasiyi, barışı ve adaleti savunan herkesi susturmak ve tek adam rejimine geçiş sürecini hızlandırmaktı. OHAL'i kısa bir süre için ilan ettiklerini söylediler, ancak üçer aylık dönemlerle tam 7 kez uzattılar ve bu süreci 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürdürdüler" diye konuştu.

"OHAL'in Ardından da Baskılar Devam Etti"

OHAL'in resmi olarak kaldırıldığı 18 Temmuz 2018'den bu yana da baskıların sürdüğünü ifade eden Aydın, "Bugün, işsizlik, yoksulluk, hukuksuzluk ve adaletsizlik olağan bir hale getirilmeye çalışılıyor. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmuyor, düşünce ve ifade özgürlüğü yok sayılıyor, kadın cinayetleri ve erkek şiddeti olağanlaştırılmaya çalışılıyor. Öğretmenlerimize ters kelepçe takılıyor, gözaltı aracında işkence yapılıyor" dedi.

"Mücadelemiz Sürecek"

Aydın, açıklamasının sonunda, hukuksuzluğa karşı mücadeleye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: "Ne bu çürüyen düzene alışacağız ne de zulmün efendilerine boyun eğeceğiz. Hukuksuzluk son bulana kadar, ülkede demokrasi, barış ve özgürlük tesis edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesiyle bu baskı ve zulüm düzenini mutlaka püskürteceğiz."

KESK Adıyaman Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve SES Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, 8 yıl önce çıkarılan OHAL KHK'sının yıldönümünde yaptığı bu açıklama ile, OHAL dönemi boyunca yaşanan ve bugüne kadar süren hak ihlallerine dikkat çekti. Aydın, KESK ve üyelerinin, demokratik haklar ve özgürlükler için verdikleri mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA