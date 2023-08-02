Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu genç hayatını kaybetti Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu genç hayatını kaybetti

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kâhta İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde;  aranan şüphelilere yönelik yapılan istihbarı çalışmasında7  ayrı suçtan 2 mala zarar verme, 2 binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 3 nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplamda 10 yıl 14 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen T.Ç., yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA