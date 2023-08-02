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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kâhta İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde; aranan şüphelilere yönelik yapılan istihbarı çalışmasında7 ayrı suçtan 2 mala zarar verme, 2 binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 3 nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplamda 10 yıl 14 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen T.Ç., yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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