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Keşan Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Barut Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri A.D. isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet payp ve 3 adet poşet içerisinde 1,41 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca alınan bir başka ihbar doğrultusunda da Yenimescit Mahallesi'nde ikamet eden E.Ü. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda ise, 6 adet folyoya sarılı 7,31 gram eroin, 1 adet folyoya sarılı 0,22 gram metamfetamin, 6 adet ecstasy hap, 4 adet 300 mg galara sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D. ve E.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.