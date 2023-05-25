Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Belören beldesinde meydana geldi.

Fikret Altınbaş idaresindeki kepçe freninin patlamasıyla kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada operatör Fikret Altınbaş yaralanırken iş makinesi içerisinde bulunan köy korucusu Hicabi Burak (28) kepçe altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarma ve sağlık görevlileri tarafından iş makinesinin altından çıkartılan Burak, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü Fikret Altınbaş ise ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan Fikret Altınbaş'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Köy korucusu Hicabi Burak'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.



Kaynak : PHA