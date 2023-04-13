6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen kararda yapılan düzenlemeyle yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği sağlanması için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren kredi sağlayacak bankalara başvuruda süre sınırı 1 yıldan 3 yıla yükseltildi.

Bakanlıkça onaylanan faiz destekli yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine verilen faiz desteği; konut yapım ve edinme kredileri için 600 baz puandan 840 ve 720 baz puana yükseltildi. Bu kapsamda birden fazla konutu olan hak sahiplerinin ilk konutu için kullanacağı yapım ve konut edinme kredilerine uygulanacak faiz desteği oranı yıllık 840 baz puan (BP) olarak belirlendi.