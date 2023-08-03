6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan yıkıcı depremden sonra kent merkezi sınırları içindeki geniş bir alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu hazırlanmıştır. Deprem nedeni ile durdurulan imar, ruhsat, inşaat ve 18. Madde imar uygulamaları Adıyaman Belediyesi tarafından yeniden başlatılmıştır. Hazırlanan rapor sonucu dere ve çay yatakları dışında zemin açısından sakıncalı alan bulunmamaktadır. Bu çerçevede imar planında 5 kata kadar olan alanlarda bulunan imar parselleri için Adıyaman Belediyesi tarafından imar durumu ve ruhsat talepleri alınmaya başlanmıştır. Zemin+4 kata kadar yapı ruhsatı başvurusu yapıldığı takdirde değerlendirmeler yapılacaktır.

Ayrıca “Deprem bölgesinin bir an önce ihya ve inşasını sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 17 Temmuz’da ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi başlatılmıştır. Proje ile ev ve işyerlerinin Bakanlığın denetiminde yerinde yapılması sağlanacaktır. Proje kapsamında depremzedelere Bakanlık tarafından 500 bin lira hibe ve 800 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanacaktır. Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğündeki ‘Yapım ve Dönüşüm’ ofislerinden bilgi alabileceklerdir. ‘Yerinde Dönüşüm’ projelerine başvuruların ise e-Devlet üzerinden yapılması gerekmektedir.



Kaynak : PHA