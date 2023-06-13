Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. (36) şüpheli evinin balkonunda av tüfeğini temizlediği esnada tüfeğin kazara patlatması sonucunda, aynı sokakta oturan 4 yaşındaki Z.E., vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Z.E, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tüfeğe el koyan polis ekipleri zanlı M.T.’yi ifadesini almak üzere Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA