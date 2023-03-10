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Adıyaman'da hırsızlık ve yağma şüphelisi 15 kişi yakalandı - Videolu Haber

Adıyaman'da hırsızlık ve yağma şüphelisi 15 kişi yakalandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, 1 Mart'da, Besni- Tekağaç karayolunda meydana geldi. Muhittin K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tekağaç köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Durmuş, sevk edildiği Adana'daki hastanede yoğun bakım ünitesinde 10 gün süren yaşam savaşını bugün kaybetti. Durmuş'un cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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