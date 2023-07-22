Alınan bilgiye göre kaza, Perşembe günü Ankara-Kayseri karayolunda meydana geldi. Besni’den Ankara’ya bir düğüne gittikten sonra dönerken, sabah saatlerinde Mitat Songur yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, emniyet şeridinden bekleyen TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mitat Songur ile araçta bulunan 4 kişi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kayseri’deki Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mitat Songur’un cenazesi Besni Mustafa Baba Camiinde kılınan cenaze namazının ardından İnce Araplar köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye Besni Kaymakamı Çağlar Partal, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, kurum ve daire amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasi Parti Başkanları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Kaynak : PHA