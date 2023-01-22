Alınan bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Besni-Gölbaşı karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi.

Oyalı köyü yakınlarında Hüseyin Alaca idaresindeki 02 HA 100 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Ahmet Ormankıran idaresindeki 02 DA 730 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü Ahmet Ormankıran ve eşi Fatoş Ormankıran ağır yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ağır yaralı Fatoş Ormankıran, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdehaleye rağmen Fatoş Ormakıran kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ormankıran’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, eşi Ahmet Ormankıran’ın tedavisinin devam ettiği belirtildi. Kazaya karışan sürücü Hüseyin Alaca’nın alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: PHA

