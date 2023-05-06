Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Kayseri Mitingi’nde Kayserililere hitap etti. Kayseri’nin büyük mitingde 135 bin kişi ile rekor kırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kayseri gibi yoldaşı, kardeşi olanın evelallah sırtı yere gelmez” dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde il il gezen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Kayseri Mitingi gerçekleştirdi.

Kayserililerin yoğun katılım gösterdiği Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki Büyük Kayseri Mitingi’ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, cumhur ittifakı başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Büyük Kayseri Mitingi’nde Kayserililere hitaplarını gerçekleştirmek üzere sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara biz onu seviyoruz’ şarkısı ile Kayserilileri selamladı.

“KAYSERİ’Yİ ÇOK SEVİYORUZ”

İlk olarak Kayseri’den yola çıktıklarını belirten Erdoğan, “Buradan yola çıktık, maşallah, Kayseri’yi çok seviyoruz. Şu muhteşem katılım bir şey söylüyor. Gümbür gümbür 14 Mayıs’a yürüyoruz. Kayseri, Erciyes gibi başı dik, gönlü yüce Kayseri’yi, âlimlerin, evliyaların, şairlerin, sanatkârların toprağını bereketlendirdiği Kayseri’yi, sanayinin, üretimin, turizmin, büyük hayallerin şehri Kayseri’yi, hepsinden öte 21 yıldır bize yol arkadaşlığı yapan vefanın Kayseri’yi, bugün bir kez daha hasretle, hürmetle selamlıyorum” dedi.

“RABBİM, ŞAHSIMA SİZLERLE YOL YÜRÜMEYİ NASİP ETTİĞİ İÇİN HAMD EDİYORUM”

Konuşmasında ‘Kayseri gibi yoldaşı, kardeşi olanın evelallah sırtı yere gelmez’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan ilçeleri, mahalleleriyle birlikte tüm Kayseri’yi selamlıyorum. 10 ay sonra Kayseri’yi bir kez daha görmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Kayseri’yi görüp de gururlanmamak mümkün mü, sizlerin şu sevdasını, şu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Kayseri gibi yoldaşı, kardeşi olanın evelallah sırtı yere gelmez. Rabbim, şahsıma sizlerle yol yürümeyi nasip ettiği için hamd ediyorum” diye konuştu.

“MEMDUH BEY, BÜYÜK BİR GAYRET ORTAYA KOYDU”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası deprem bölgelerine destek veren Kayseri’ye ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Rabbime bizlere, Kayseri’ye ve Kayserililere hizmet etme imkânı verdiği için hamd ediyorum, Allah sizleri nazarlardan, kem gözlerden korusun. Yola çıkarken ilk mitingimizi Kayseri’de yapmıştık, Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden sonra afetzedelerimizin en fazla göç ettiği illerin başında geliyordu. Kayseri belediyemize çok teşekkür ediyorum. Zira deprem bölgesinde tüm ekibiyle Memduh Bey, büyük bir gayret ortaya koydu. Kayseri, yaklaşık 50 bin depremzede kardeşimize en güzel şekilde ev sahipliği yaptı. Millet olmanın kaderi ve kederi bir olmanın ne manaya geldiğini gösteren Kayseri’ye, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Kahramanmaraş’ın kardeş şehri olan Kayseri, bu zor günlerde komşusu Maraş’ın yanında oldu, destek verdi. Asrın felaketini yaşamış, 50 bini aşkın vatandaşımızı toprağa vermiş olsak da devlet, millet el ele yaralarımızı sarıyoruz.”

“KAYSERİ REKOR KIRDI, 135 BİN KİŞİ BU ALANDA”

Büyük Kayseri Mitingi’ne 135 bin kişinin katıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Resmi rakamı getirin dedim. Havalimanından buraya gelene kadar yoldakiler hariç, şuana kadar bu meydan bir rekor kırdı. 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal, bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs’ta da bu cevabı verecek miyiz? Buna hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Kayseri’ye sadece yol arkadaşı değil, sizinle kader arkadaşıyız. 2002’den beri tüm mücadeleleri beraber verdik, zorlukların üstesinden beraber geldik” şeklinde konuştu.

Kayserililerle kardeşlik yemini eden Erdoğan, “Kayseri, 14 Mayıs’ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs’ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılı hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs’a kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kardeşlerim, her zaman bir sözüm var. Kale içeriden fethedilir. Kaleyi içerden fethedecek olan hanımlardır, ben size inanıyorum. PKK’ya, bu dağdakilere gereken cevabı veriyor muyuz? 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ESNAFA PRİM MÜJDESİ KAYSERİ’DEN VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük esnafa prim müjdesini Kayseri’den vererek, “1 milyon küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Esnaf kardeşlerime hayırlı olsun” dedi.

“ŞEHRİMİZE 83 MİLYAR LİRAYI AŞKIN YATIRIM YAPTIK”

Kayseri’ye 21 yılda 82 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’ye yapılan ve yapılacak olan yatırımları şöyle sıraladı:

“Kayseri’nin her zaman olduğu gibi milli ve yerli duruşunu 14 Mayıs’ta da Allah’ın izniyle yapacaktır. Kayseri bizim lokomotif şehirlerimizden biridir. Kayseri ne kadar güçlü, müreffeh olursa Türkiye de o derece güçlü ve müreffeh olur. Bu anlayışla son 21 yılda şehrimize 83 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Eğitimde, sporda, sosyal yardımlarda, sağlıkta şehrimize çağ atlattık. İnşa ettiğimiz Kayseri Şehir Hastanemiz sadece ilimiz için değil, bölgemiz için de önemli bir eser oldu. TOKİ, 18 bin 836 Kayseri’de olmak üzere Türkiye genelinde 1,2 milyon konut inşat etti. Kayseri’de 2 bin 71 konutun yapımı sürüyor. Şimdi de ilk evim ile 4 bin 585 yeni konut yapıyor, ilk işyerim ile 214 iş yeri inşa ediyor, ilk arsam ile altyapısı hazır, 25 bin arsa veriyoruz. Şehrimizde riskli 4 bin 600 bağımsız bölümün dönüşünü gerçekleştirdik. Kayseri’de 4 millet bahçemizden 2’sinin yapımı, 2’sinin projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ulaştırmada 83 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 652 kilometreye çıkardık. İnşası devam eden yollarımızın bir kısmını bu sene, bir kısmını da seneye tamamlıyoruz. Kapadokya turizmine katkı sağlayacak Ürgüp-Soğanlı yolunu yatırım programına aldık, ihalesine çıkıp, çalışmalara başlatacağız. Demiryollarında Kayseri’yi Yerköy üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına bağlıyoruz. Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkez Projemizin birinci etabı tamamlandı, ikinci etabın yapımına başladık, inşallah seneye onu da tamamlıyoruz. Kayseri havalimanına yeni bir iç ve dış hatlar terminal binası ve apron yapıyoruz, inşasını bu yıl içerisinde tamamlayıp, açmayı planlıyoruz. Tarım ve ormanda 3 bin dekar araziyi sulayacak, Develi-Köseler barajı ile Sarız- Fettahdede barajı inşası sürüyor. Sanayi ve teknolojide 2 teknopark, 17 araştırma ve geliştirme, tasarım merkezi kurduk, yeni organize sanayi bölgesi de kuracağız. Enerjide Fealhiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız’a doğalgaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Kayseri’yi her alanda ileriye taşımak bizim asli görevimiz ve bunu sürdüreceğiz.”

14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, bu seçimde Kayseri’den yeni bir müjde, yeni bir rekor beklediğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, son aylarda partiye 50 kişinin katıldığını söyleyerek, partiye yeni katılım sağlayan kişiler olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, yeni partililere rozetlerini taktı.