Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, 2. Kommagene Bienali Küratörü Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü İstvan Eros ve jüri üyeleri ile bir araya geldi.

Macaristan-Türkiye 2024 Dostluk yılında bu senenin küratörü Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Eros Istvan, yaptığı açıklamada, “Deprem felaketinden sonra yeniden doğuş ihtiyacına atıfta bulunarak ‘İyileşmek’ teması ile başlayacak olan 2. Kommagene Bienal Sergileri 24 Ağustos tarihinde açılacak. Burada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. 2. Kommagene Bianeli’ne 41 farklı ülkeden 198 başvuru oldu. 45 proje jüri tarafından sergilenmeye değer görüldü. Jüride Eung Woo Lee, Krıstaps Zarıns, Santa Zarına, Bogdan Achımescu, Varol Topaç ve Nihat Özdal gibi birbirinden değerli isimler bulunuyor” dedi.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise, “Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan Nemrut Dağı ve diğer tarihi ören yerleriyle adeta medeniyetin beşiği olan bölgemiz, dünyayı kıskandıracak çok büyük kültürel bir zenginliğe sahip 2. Kommagene Bienali çerçevesinde bölgemizin hem tarihini hem de doğasını güzel sanatsal etkinliklerle burada gerçekleştireceğiz. Kahta şehri, Kahta Kalesi, Nemrut Dağı, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü ve Baraj Gölü’ndeki adalar için oluşturulacak olan eserler sergilenecek” dedi.



Kaynak : PHA