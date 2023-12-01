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Adıyaman'a temaslarda bulunmak üzere gelen TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 6 Şubat depreminin 14 milyon insanı doğrudan etkilediğini ifade etti.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaretinde TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ı Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt karşıladı.

Vali Varol ilk olarak makam odasında kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Varol ilk olarak makam odasında kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra heyet kentteki kamu kurum müdürlerinde yer aldığı toplantıda depremden etkilenen çocuklar için yürütülen çalışmalara yönelik "Deprem Mağduru Çocuklar" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu,"

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hasar gören illerimizi ve afetlerin şüphesiz en büyük acısını yaşayan çocuklarımızı ziyaret etmek için gelmiş bulunmaktayız.

6 Şubat depremleri eşine az rastlanır büyüklük ve şiddette, 500 kilometrelik bir çapa sahip 14 milyon insanı doğrudan etkileyen bir depremdi. Bu vesileyle öncelikle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bu deprem Adıyaman gibi 11 ilimizi etkilemiş ve kimi iller nispeten daha az etkilenirken; Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay gibi illerimiz bu depremden en ağır şekilde etkilenen illerimiz olmuştur. Bizlerde bu Aziz Milletin Vekilleri olarak depremin hemen sonrasında deprem bölgelerine intikal ettik ve bu süreci halkımızla, devletimizle ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte yönettik.

Deprem sahasında çalışmalarımızı yürütürken de aklımıza hep gelen şey, depremden etkilenen çocuklarımızın durumu olmuştur. Çünkü sahada bizzat görüyorsunuz; yetişkinler bu acıyı en derinden yaşasalar bile hayat motivasyonlarını bir şekilde sağlayabiliyor ve sorumluluk alarak bu süreci atlatmaya çalışabiliyorlar. Ancak çocuklarımız maalesef yaşanan olaylara ne ile karşılaştıklarını bilmeden bakıyor ve hayatlarında ilk kez ölümle tanışıyorlar. Bir çocuğun ölümle tanışması bununla yüzleşmesi kaldırabileceği bir durum değil. Bugün Gazze’deki çocuklar nasıl İsrail’in yıkımlarıyla karşılaşıyorsa 6 Şubat’ta da bizim çocuklarımız doğanın yıkımlarıyla karşılaştılar.

Bizler de Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak depremlerden etkilenen çocuklarımızı ziyaret etmek, ihtiyaçlarını dinlemek ve onlara yönelik Sivil Toplum Örgütlerimiz, Bakanlıklarımız, Valilik ve Kaymakamlıklarımız yani Milletimiz tarafından; Sağlanan Destekleri yerinde görmek için Adıyaman’dayız.

Adıyaman İlimizde Sayın Valimiz Osman Varol ve Valilik Personelimiz ile görüştükten sonra “Deprem Mağduru Çocuklar” başlıklı bir toplantı gerçekleştireceğiz toplantımızın sonrasında K-1 Konteyner kentimizi ziyaret edeceğiz. Sonrasında Çocuk Evleri Sitesi İnşaat alanını gezerek Vefa İlköğretim Okulumuzda evlatlarımızla buluşacağız. Adıyaman bu depremde 1089 dersliğini kaybetti ancak Milli Eğitim Bakanlığımız 1525 yeni derslik yapımına başlayarak çocuklarımızın mağduriyet yaşamasına engel oldu. Bu vesileyle Sayın Bakanımız ve kıymetli Personeline teşekkür ediyoruz.

Ziyaretimizi son olarak K-11 Konteyner Kentimizde gerçekleştirecek ve Çocuk Evi’ni Ziyaret edip çocuklarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit edeceğiz.

Yarın 2 Aralık’ta ise İnşallah Adıyaman İlimizden Kahramanmaraş’a geçeceğiz ve orada da Deprem Mağduru Çocuklarımız ile ilgili toplantımızı gerçekleştirdikten sonra Konteyner Kentlerimizi ziyaret edecek aynı zamanda Sivil Toplum Örgütlerimiz tarafından yürütülen faaliyetlerimizi inceleyeceğiz. Kahramanmaraş’taki çocuklarımızın ihtiyaçları nelerdir, talepleri nelerdir ve hayatlarını sürdürdükleri koşullar nelerdir yerinde inceleme yaptıktan sonra 3 Aralık tarihinde Gaziantep ilimizin depremde en çok hasar alan yeri olan Nurdağı ilçemize gideceğiz.

Nurdağı’nda ilgili personel ve uzmanlarımızla AFAD Koordinasyon Merkezinde toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Sonrasında Anne-Çocuk Vakfı(AÇEV) Merkezimizi, İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Kreşimizi ve K1 Konteyner Alanımızı ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunacağız.

Nurdağı’ndaki incelemelerimizi tamamladıktan sonra son olarak 4 Aralık günü Depremin gerçekten en derinden etkilediği ve belki de dünyada bu yüzyıldaki en ağır yıkımın gerçekleştiği Hatay ilimize geçeceğiz.

Hatay İlimizde Görevli Personellerimizle Hatay AFAD Merkezinde Deprem Mağduru Çocuklar adına yine toplantımızı gerçekleştireceğiz ve vakit kaybetmeden saha ziyaretlerimize başlayacağız. Hatay’da birçok konteyner kent var ve bizler elimizden geldiği kadar bu kentlere yerinde ziyaretler gerçekleştireceğiz. Prefabrik Evlerden oluşan sitemize Aile ziyaretlerinde bulunacağız. Orada hem ailelerimizi hem de çocuklarımızı dinleyecek ve ihtiyaçlarının tespiti noktasında elimizden geleni eksiksiz yapmaya çalışacağız. Sonrasında Çocuk Evlerimiz ve Eğitim Merkezlerimizi de yerinde ziyaret edip tespitlerimizi yaptıktan sonra 5 Aralık günü Ankara’ya dönüş sağlayacağız.

Deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz bu yerinde ziyaretlerin en önemli çıktısı elimizde kapsamlı bir rapor olması olacak. Meclisimize böyle bir rapor oluşturulması sonrasında gerçekleştirilecek birçok iyileştirme içinde ön ayak olacaktır.

Komisyonumuz Çocuk Hakları konusunda oldukça hassas davranıyor ve bu ziyaretlerimizde de çocuklarımıza mümkün olduğunca acılarını hatırlatmadan ama doğru tespitleri de yaparak ve çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek adına hareket ediyor.

Burada siyaset veya farklı bir amaç için bulunmuyoruz. Buradaki çocuklar hepimizin evlatları yani kendi çocuğumuzun tırnağı kırılsa bende bir anneyim ve hepimizin duyacağı acı aynı olur.

Bugün buradaki çocuklar maalesef yıkımla, enkazla karşılaştılar. Çok daha büyük acılar yaşadılar ve bizler bu acıları az da olsa hafifletebilmek ve mümkünse derman olabilmek için buradayız.

Bu vesileyle yerinde ziyaretlerimizde bizlerle birlikte olan Değerli Komisyon Üyelerimize, Mülki İdarecilerimize, Uzmanlarımıza, Pedogog, Psikolog, Sosyolog, Kamu Kurumlarımızın Kıymetli Temsilcilerine ve Elbette Siz Değerli Basın Mensuplarımıza çok teşekkür ediyor. Bu ziyaretlerimizin bir değil birçok hayırlara vesile olmasını diliyorum.

KAHRAMANMARAŞ

Yıkılan Derslik Sayısı: 1802

Yapılması Planlanan Derslik Sayısı: 2304

GAZİANTEP

Yıkılan Derslik Sayısı: 700

Yapılması Planlanan Derslik Sayısı: 4981

HATAY

Yıkılan Derslik Sayısı: 5008

Yapılması Planlanan Derslik Sayısı: 2905

OSMANİYE

Yıkılan Derslik Sayısı: 407

Yapılması Planlanan Derslik Sayısı: 612

Bütün illerimizde 12 bin yıkılan derslik yerine milli eğitim bakanlığımız 22 bin derslik yapılması planlanmış ve projelendirilmiştir."

Kaynak : PHA