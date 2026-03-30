Gaziantep'te kasten yaralama suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesindeki çalışmalar neticesinde, kasten yaralama suçundan hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
