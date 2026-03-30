Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar mevsiminin gelmesiyle kent genelindeki park, yeşil alan, kavşak ve refüjlerde ağaç ve bitkilere yönelik şekil budaması çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki belediye ekipleri de benzer çalışmalarla yeşil alanları koruyor. Özellikle bodur ağaçlar ve süs bitkilerinde yapılan budama çalışmalarıyla hem kent estetiği güçlendiriliyor hem de bitkilerin daha sağlıklı ve verimli gelişmesi sağlanıyor.

Yeşil Alanlarda Bakım ve Düzenleme

Ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında, yeşil alanların bakım ve düzenlemeleri de eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Yapılan uygulamalarla Adıyaman ve ilçelerinde daha düzenli, bakımlı ve estetik bir görünüm hedefleniyor.

'Daha Yeşil Bir Adıyaman İçin Sahadayız'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde yeşil alanların korunması ve geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, 'Vatandaşlarımızın daha temiz, düzenli ve estetik bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Parklarımızda, kavşak ve refüjlerimizde bulunan ağaç ve bitkilerin bakımını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Şekil budamasıyla hem görsel açıdan daha estetik bir görünüm elde ediyor hem de bitkilerimizin sağlıklı gelişimini destekliyoruz. İlçelerimizde de benzer çalışmalarla yeşil alanlarımızı güçlendiriyoruz. Daha yeşil bir Adıyaman için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK