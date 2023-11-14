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Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na gelen turistler soğuğa aldırış etmeden tırmandı.

Kasım ayındaki soğuğa aldırış etmeyen yerli ve yabancı turist kafileleri 2206 metre yüksekte olan Nemrut Dağı'na tırmandı. Nemrut Dağı'na tırmanan turistler, bulutlu ve sisli havanın eşliğinde Pers ve Hellen sanatını bir arada izledi. Soğuk havaya aldırış etmeden dev heykellerin yanına tırmanan turistler, hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmediler.



Kaynak : PHA