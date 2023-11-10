Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul’da düzenlenen "Kartel Operasyonu" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca, Kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan Rexhepı yakalandı.

Konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.

Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu karterinin lideri Dritan Rexhepı, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından Kırmızı Bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan Zehir Tacirinin İstanbul Havalimanından ülkemize Benjamin Omar Perez Garcıa ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan Rexhepı’nin yakalanması için hemen Kartel Operasyonu yapıldı.” dedi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında ayrıca, “İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla ve İtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü’nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek.” İfadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA