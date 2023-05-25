Türkiye karayolu ağında 2022 yılında meydana gelen toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazasından 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu, yıl içerisindeki ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 82,5'inin yerleşim yeri içinde meydana geldiği ortaya çıktı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de 197 bin 261 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini yayımladı.

Trafik kazalarında 5 bin 229 kişi hayatını kaybederken 288 bin 696 kişi yaralandığının ortaya çıktığı istatistiki verilerde, Türkiye'de 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI YÜZDE 2,5 AZALDI

Trafik kazalarındaki toplam ölü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azaldığına dikkati çekilen istatistiki raporda, bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4,9 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 3,9, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 4,9, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 3,7 ve yaralı sayısı yüzde 5,1 artığı kaydedildi.

Türkiye'de bin taşıt başına 7,4 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

İllere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın Bingöl'de en az İstanbul'da gerçekleştiği görüldü.

Bin taşıt başına düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısında ilk 5 ve son 5 il, 2022

Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı kazanın 162 bin 667'si yerleşim yeri içinde 34 bin 594'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Trafik kazası ölümlerinin yüzde 53,4'ü, yaralanmaların yüzde 76,5'i yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda, ölümlerin yüzde 46,6'sı yaralanmaların ise yüzde 23,5'i yerleşim yeri dışında gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.

Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 44,9'unu sürücüler oluşturdu. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 86,8 ile ilk sıradadır

Ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 321 bin 485 taşıtın yüzde 48,5'i otomobil, yüzde 22,2'si motosiklet, yüzde 14,2'si kamyonet, yüzde 2,7'si bisiklet, yüzde yüzde 2,5'i minibüs, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 2,1'i kamyon, yüzde 1,9'u otobüs, yüzde 0,8'i traktör ve yüzde 2,8'i diğer taşıtlardan oluştu.

ÖLÜMLÜ YARALANMALI KAZALAR EN FAZLA AĞUSTOS AYINDA VE CUMA GÜNLERİ OLDU

Türkiye'de 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında Ağustos ayı ,0 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken Şubat ayı %5,8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazalar ,2 pay ile en fazla Cuma günü ve ,6 pay ile en az Pazar günü gerçekleşti.