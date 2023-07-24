Çelikhan'ın Petelik mevkiindeki Çat Baraj gölünde, oluşumları yaklaşık 3 bin yılda tamamlanan, su altındaki yükseklikleri 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen ada yer alırken proje kapsamında halatlar yardımıyla sabitlenirken ziyaretçilerini bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası hayatın normale dönüş başlamasıyla yaz mevsiminde çok sayıda kişinin ziyaret ettiği yüzen adalar, su debisinin düşmesi nedeniyle veya kuvvetli rüzgarların etkisiyle kıyıya yanaşırken eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Fizibilite çalışmasının ardından detaylı çalışma ile yüzen adaların zeminine ağırlık bağlanarak hareketinin kısıtlanması veya belirli mesafelerde birbirine bağlanarak kıyıya yanaşmasının engellenmesi yöntemi uygulandı.

Yüzen adaları koruma altına aldıklarını ve tahrip olanları kurtarmaya çalıştıklarını belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü Teknik Personel İbrahim Türkoğlu, Çat Barajı gölünde bulunan yüzen adalarla alakalı son dönemlerde yağmur yağışlarının azalmasından dolayı baya bir tahribat oluştuğunu söyledi.

"Tahrip olanları kurtarmaya çalışıyoruz"

Geçmiş yıllarda baya bir turist çeken ilçe konumunda olduğunu söyleyen Türkoğlu,"Çat Barajı gölünde bulunan yüzen adalarla alakalı son dönemlerde yağmur yağışlarının azalmasından dolayı baya bir tahribat oluştu. Bunları korumak için çalışmalar yaptık, projeler yaptık. Ancak depremden dolayı ara vermek durumunda kaldık. Ama bunlarla ilgili baya bir çalışmamız var. Geçmiş yıllarda baya bir turist çeken ilçemizdir. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız olacak hayat normale yavaş yavaş dönüyor. Depremden ötürü baya bir sıkıntı yaşadık. Gerek kendi barınma yerlerimizle alakalı olsun tabiat varlığı olan yerlerde Çat Barajında bir hasar var mı yok mu diye kontrol ettik çok şükür bir hasarımız yok. Bunları koruma altına alıp su çekilmelerinden dolayı tahrip olanları kurtarmaya çalışıyoruz."dedi.

Fotoğraf Sanatçısı Muhammet Alan, Adıyaman'ın en serin ilçesi olduğunu ve fotoğraf sapancıları olarak mevsim fotoğraflaması ve video çekimini yaparak arşivlediklerini söyledi.

Fotoğraf Sanatçısı Muhammet Aktürk ise şunları söyledi:

"Yüzen adalarımız aslında sabit bir yere bağlı olmadığı için burada da rakam yüksek rüzgarda fazla olduğundan dolayı hep kıyıya vuruyordu tabi birkaç proje yapıldı ama yetersiz kaldı. Yetersiz kalınca gördüğünüz şu yüzden adaların çoğu yüzde 80'ni kıyıya vurdu ve kıyıya vuran yüzen adaların tekrardan barajın içine çekmek zor olduğundan dolayı tahrip oldular"

Kaynak : PHA