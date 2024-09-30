02 ACE 209 plakalı park halindeki bir araca çarpan 02 ACS 625 plakalı motosikletin sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle yaralandı.

Kaza, eski sinema karşısında saat öğle saatlerinde meydana geldi. Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Kazanın nedeni ve ayrıntıları, polis soruşturması sonucunda netleşecek.

Kaynak : PHA