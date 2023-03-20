Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden yıkıma neden olan iller arsında yer alan Adıyaman'da Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü bölgesinde yer alan tokalaşma sütunu da depremde yıkıldı.

Tümülüste Kommagene Kralı I. Antiochos’un (MÖ 69 – 36) oğlu Kral II. Mithridates’in (MÖ. 36-20) kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alıyordu. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde sütunlardan birisi yıkıldı. Katman olarak yıkılan Karakuş Tümülüs'ü yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yerinde inceledi.

Karakuş Tümülüsü, Kommagene Krallık Ailesi kadınlarına ait anıt mezarı ve Tümülüs adını güneyinde dikili olan sütun inceleme yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ören yerlerinde ufak tefek hasarlar olduğunu ve deprem kente çok ciddi hasar bıraktığını ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,"Üzüntü verici deprem hasar bıraktı şehirde çok ciddi bir hasar var biliyorsunuz birlikte yaşıyoruz bunu tarihi eserlerimiz hiç hasar görmeyen yapılarımız var. Az hasar gören mekanlarımız var. Birde hasar gören yapılarımız var. Öncelikle burayla özleşmiş olan Nemrut var gittik yakından gördük. Depremin hiçbir tesirini orada görmedik. Cendere Köprüsü aslında çok eski binlerce yıllık yapı ve sahada kullanılıyor olmasına rağmen hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını orada tespit ettik. Perre Adıyaman'ın içerisinde çok önemli antik kent orada da hiçbir sorun yok. Bunun yanı sıra Kahta Kalesi'nde ufak tefek eksikliklerimiz var. Adıyaman Müzemizde ve Arsemia ören yerimizde de ufak tefek hasarlarımız var. Bunları hızlı bir şekilde yaparak tekrar hizmete alacağız. Hemen bu arada içinde bulunduğumuz Karakuş Tümülüsün burasıda çok önemli bir ören yeri buraya da hızlı bir şekilde müdahalemiz söz konusu 4 tane sütun var. Önünde bulunduğumuz sütun devrildi. Sütun üst üste dizilmiş taşlardan oluşuyor devrilen sütunun parçalarında kırılma ve dağılma olmadığı için şanslıyız bu anlamda ilgili teknik ekip burada gizemini de dikkate almak suretiyle taşları yeninden teknik ve bilim heyeti gözetiminde tekrar üst üste dizerek eski haline getirmeyi planlıyoruz."dedi.

Karakuş Tümülüsün sütunun devrilmesini depremim şiddetini ne kadar büyük olduğunu hatırlattığını ifade eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Evet, şuanda MÖ 69 – 36 yılları arasında yapılan Karakuş Tümülüsündeyiz. Yaklaşık 2 bin 43 yıllık bir eser bu Tümülüsün etrafında sütunların üstünde gücü desem simgeleyen tokalaşmayı, vedalaşmayı sembolleştiren eserleri görüyoruz. Sütunlar yaklaşık 2 bin 43 yıldır ayakta duran sütunlar arkamızda görmüş olduğunuz sütun üzerinde aynı zamanda bir vedalaşma figürü olduğunu tokalaşmayla birlikte bir vedalaşmanın sembolize edildiği çok büyük bir sütun ve 2 bin 43 yıldır ayakta duran sütunun 6 şubat depreminde yıkıldığını hep birlikte tekrar yerinde gördük. Bu bize aynı zamanda depremim şiddetini ne kadar büyük olduğunu, ne kadar sarsıcı bir deprem olduğunu 2 bin 43 yıldır ayakta duran bu sütunu yere serdiğini görerek bir kez daha hakikaten depremin sarsıcı etkisini hep birlikte yaşamış ve görüş oluyoruz." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA