Amasya'da selde kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Karadeniz'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı Samsun ve Amasya'da 3'e yükseldi.AMASYA (İGFA) - Karadeniz'de yaşanan aşırı yağışlar dolayısıyla meydana gelen sel ve su baskınları sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti.

Hatırlanacağı gibi, Amasya'da Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden Murat Ekşi, Zilal Şahin ve eşi Serkan Şahin, otomobille sele kapılmıştı. Serkan Şahin, kendi imkanlarıyla araçtan kurtulmuş, Murat Ekşi ve Zilal Şahin araçla birlikte kaybolmuştu. Murat Ekşi'nin cansız bedeni önceki gün piknik yaptıkları alana yaklaşık 150 metre mesafede ulaşılmış, sele kapılan Zilal Şahin'i arama çalışmaları ise AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle dün gece de sürmüştü.

Acı haberi Amasya Valiliği bugün sosyal medya hesabından duyurdu.

Valilik paylaşımında, “04.06.2023 günü sel felaketinde kaybolan ikinci vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullanıldı.

https://twitter.com/AmasyaValiligi/status/1666320770551750656

Zilal Şahin ile birlikte Samsun ve Amasya'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.