Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?

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20 Nisan Perşembe günü 2023 yılına ithafen saat 20:23'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle yerli gaz ilk kez yanacak.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmakla kalmayacağı gibi, büyük bir mali güç de oluşturacak Karadeniz gazı, kilometrelerce uzaktan borularla karaya taşınarak ilk test alevini yaktı.

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