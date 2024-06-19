Adıyaman Belediyesi ekipleri, Esentepe Küme Evleri, Kotur Küme Evleri ve Türkiye Petrolleri Mahallesindeki su arzı sağlayan bağlantı hatları sorununu inşa etti.

Yıllardır su sorunu çözülmeyen 3 mahalleye bugünden itibaren kesintisiz su arzı sağlanacak. Ekiplerin çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Tutdere, yıllardır çözülmeyen sorunu çözüme kavuşturduklarını belirtti. Adıyamanlıların daha huzurlu ve konforlu bir ortamda yaşaması için uygun ortamlar sağlayacaklarını dile getiren Başkan Tutdere, “Bugün bayramın 4’üncü günü. Belediye Su İşleri ekiplerimiz bayram seyran demeden işlerinin başındalar. Esentepe Küme Evleri, Kotur Küme Evleri ve Türkiye Petrolleri Mahallesine su arzı sağlayacak yeni bağlantı hattını inşa ettik. Bugün suyu mahallelerimize bırakıyoruz. Yıllardır çözülmeyen bu sorunu da bayramın 4’üncü günü çözmüş oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun, en kısa sürede hemşehrilerimizin daha huzurla ve güvenle yaşaması için uygun ortamlar sağlayacağız.” diye konuştu. Öte yandan, Karayolları 87’nci Şube Şefi Rauf Aşık ile birlikte Eğri Çayı Köprüsündeki trafik güvenliği açısından risk oluşturan bağlantı yolunda incelemede bulunan Başkan Tutdere, “Sayın Rauf Aşık ile birlikte sürekli trafik kazalarının meydana geldiği ve trafik güvenliği açısından risk oluşturan Eğri Çayı Köprüsünde keşifte bulunduk. Teknik ekiplerin inceleme sonrasında yapacağı çalışmalarla bölgede kazaları önleyecek tedbirler alacağız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA