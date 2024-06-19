Alınan bilgilere göre kaza, öğleden sonra Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Erdem Caddesi üzerinde kent merkezi yönünde ilerleyen Uğurcan Ü., idaresindeki 02 AER 927 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Uğurcan Ü'yü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Uğurcan Ü'nün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA