Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ömer Evren idaresindeki 44 ACL 172 plakalı kamyon ile Hakan Eroğlu yönetimindeki 44 BJ 874 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Ömer Evren, Hakan Eroğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan Neşe Tanrıverdi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA