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Hazine ve Maliye Bakanlığı, fazla veya yersiz ödenen aylıkların geri alınmasıyla ilgili tebliğ yayımladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan tebliğle, merkezi yönetim kapsamında yer alan kamu idarelerinde, kamu görevlilerine fazla veya yersiz aylık ödemesi yapılmaması için alınması gereken tedbirler ve gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen yapılan fazla aylık ödemeleri ile aylık alındıktan sonra görevden ayrılma sebebiyle yersiz ödemeye dönüşen aylık ödemelerinin takip ve tahsil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Söz konusu tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; kamu görevlilerine fazla aylık ödemesi yapılmaması için alınacak tedbirler ve fazla ödenen aylıkların takip ve tahsil işlemlerinin yanı sıra aylıklarını aldıktan sonra görevinden ayrılanların yersiz ödemeye dönüşen aylıklarının takip ve tahsil işlemleri ve kamu görevlilerine yapılan fazla veya yersiz aylık ödemelerinden doğan alacaklarda faiz konusunu içeren hükümlerin çerçevesi çizildi.

Tebliğte aylıkların iadesi ile ilgili borcun hesaplanmasında, SGK'ya gönderilen emeklilik keseneği kurum karşılıkları ile sigorta primleri konusunda ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ödemenin yapıldığı ayın gün sayısı dikkate alınarak işlem yapılacağı belirtilirken, kamu görevlisinin mesai bitiminde görevinden ayrılması halinde, görevli olduğu son gün borçlandırmaya dâhil edilmeyeceğine vurgu yapıldı.

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